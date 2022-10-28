最新數據顯示，義大利10月消費者信心指數降至九年新低，顯示該國經濟成長迅速放緩，已衝擊到消費者對於整體經濟環境的信心，而這也成為新總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的棘手挑戰。

義大利統計局ISTAT數據顯示，該國消費者信心指數從9月的94.8下滑至10月的90.1，不僅低於市場預期的93.8，更創下2013年5月以來最低水平。

此外，10月綜合企業信心指數也從105.1降至104.5，改寫2001年4月以來最低。先前數據顯示，義大利9月通膨率攀抵9.4％，遠超過一般民眾薪資增幅。