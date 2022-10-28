南韓知名男團ONEUS成員RAVN，日前在推特被爆料酒後試圖性侵及恐嚇前女友等事件，公司也於本月17日暫停他所有的演藝活動，而昨(27)日公司在發出聲明宣布RAVN退團，且是由他本人主動提出。

日前，ONEUS成員RAVN被爆料，在喝醉且無意識狀態下，強迫爆料者發生關係隨後交往，但男方竟劈腿女性練習生並要求分手，而爆料者也釋出一段疑似RAVN恐嚇對方的錄音檔：「我真的沒跟她交往，希望她別再提起我，真想殺了她，我乾脆不要當歌手了，好想拿刀刺她」，讓粉絲相當震驚，公司對此表示將暫停RAVN的演藝活動，並會釐清真相。

然而，昨(27)日公司再度發表聲明：「RAVN考慮到對ONEUS成員和粉絲造成的傷害，表達了想要主動退出的想法，公司和ONEUS成員們慎重地討論後，最終決定尊重他主動退出的要求。」而該團未來則以五人制繼續活動。

另外，公司強調雖然RAVN已經退出團體，但仍會繼續追查真相，若在過程中發現相關爆料文有捏造事實或惡意編輯的情況，將透過訴訟來查明事實，而對於ONEUS成員無差別且惡意誹謗者，也將採取相對應的法律行動。

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