國民黨桃園市議員候選人凌濤昨（27）日爆料，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2008年立委敗選後就赴陸經商，在其專利申請書上更寫自己住在｢中國台灣省」。鄭則回應稱，這是台灣長期在國際專利申請上的困境，格式不得不被改成對岸要的樣子。此說法大批網友不買單，紛紛為遭綠營出征的藝人們抱不平，反嗆：「你們民進黨人自己都這樣，還敢一直罵楊丞琳！」

國民黨昨日召開「揭露鄭運鵬『人生經歷』的關鍵文件」記者會，凌濤表示，鄭運鵬2008年1月12日立委敗選後，就到大陸成立資本額5600萬元的「鷗業新媒體」，與中國3大國營電信企業做生意，當年10月24日還以自己為頭號發明人，向大陸知識產權局申請專利。鄭提交的專利PCT（專利合作條約）申請書中還註明，自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，形同曾承認自己是中國台灣人。

鄭運鵬回應，這是台灣長期在國際專利申請上的困境，在格式上都會被改成中國要的樣子，有這樣的經歷才知道台灣在國際上遭受到不公平待遇必須突破困境；他也強調「那格式不是我寫的」。

鄭運鵬的說法掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「你們民進黨人自己都這樣，還敢一直罵楊丞琳！」「所以鄭運鵬一敗選就馬上跑去大陸做生意，這種人還敢喊自己愛台灣？笑死」、「原來民進黨人比你們口中的『舔共藝人』還不如」、「楊丞琳真的很無辜，上次被綠營罵成這樣，你們要不要跟她道歉啊？」「整天罵楊丞琳、歐陽娜娜、蕭敬騰，你們自己呢？」