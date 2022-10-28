「奈格」颱風逐漸增強，有成為中颱機率！台灣北部、東部今有間歇降雨，中央氣象局針對宜蘭發布大雨特報。預估「奈格」通過呂宋島後將北轉，轉彎的時間、角度是影響台灣關鍵，下周日（30日）起一連4天，北、東受颱風環流、東北季風共伴影響，恐有劇烈降雨！

會不會發颱風警報、會不會放颱風假，目前看來都不能排除，關鍵仍在「奈格」北轉後的時間早晚及角度大小。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，颱風威脅程度尚言之過早，但可確定的是，「劇烈降雨」又要來了。

奈格估週日轉中颱"海陸連發" 下週有望"放颱風假"?!│中視新聞 20221027

吳德榮指出，下周日起至下周三一連4天，受到東北季風及「奈格」外圍環流雙重影響，迎風面北部、東半部有「劇烈降雨」機率；影響程度要看它的路徑怎麼走。下周四颱風遠離，北部、東半部還是有明顯降雨。

奈格通過呂宋島後，將北轉朝台灣接近。（中央氣象局提供）

最新路徑潛勢預測圖顯示，「奈格」通過菲律賓呂宋島後將北轉，強度或許會受地形破壞減弱，但轉了彎朝台灣接近，若北上過程中越偏西，威脅越小，反之若偏東，就要小心了。

今各地氣溫：北部21至27度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至29度。明起水氣增多，桃園以北、東半部降雨明顯，新竹以南晴時多雲。