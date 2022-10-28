空中英語教室創辦人彭蒙惠，有「英語教母」之稱，在台灣落地生根70年的她，以傳福音、教音樂及教英語為職志，男星宋達民昨(27日)在臉書曬出與她的合照，只見96歲的彭蒙惠氣色相當好，讓他忍不住驚呼：「優雅氣質智慧像光芒一樣發出」。

宋達民在臉書透露昨天去錄節目，沒想到在停車場遇到剛結束錄影的彭蒙惠老師，接著便曬出一家三口與她的合照，只見彭蒙惠雖然得靠輪椅代步，但氣色依舊紅潤，身體也相當硬朗，讓宋達民忍不住驚呼：「彭老師已經96歲了，優雅氣質智慧像光芒一樣發出」。

宋達民也不忘細數她過往的事蹟：「她很年輕就來台灣宣教了，一生奉獻台灣傳福音，創立了空中英語教室，天韻 Heavenly Melody，救世傳播在台灣70年了」，坦言對相當敬佩她多年來的種種奉獻，忍不住強調：「她才是真的愛台灣啦，祝福彭老師身心靈健康平安」。

對此，網友紛紛留言：「老師96歲眼睛很有神，信仰讓心靈豐盛」、「好漂亮的老師，保養的真好」、「看不出來90，頂多68...」、「謝謝老師為台灣人的付出，辛苦您了」、「從小就是看她的節目。 聽到她的生命見證分享也超級感動的」，宋達民也不忘補充說道：「我國高中的時候都是靠空中英語教室練習英文，每次閱讀雜誌、聽CD都好享受，真的感受到愛與溫暖」。