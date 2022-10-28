海巡署南部某安檢所少校所長，在網路上看到某位女網友貼出正在喝酒，主動邀對方前往夜店共飲，喝到天亮女方醉倒後，所長便將女方撿屍回家，3小時連續性侵2次，女網友崩潰提告，但所長喊冤女方事後還與他洗澡、兩人牽手去買飲料，女網友則痛斥，自己已經是第二次遭性侵，不知自己能怎能辦，只能配合對方，法官根監視影帶及就醫紀錄、雙方來往簡訊，將所長依強制性交罪判陳男徒刑5年。少校不服上訴，高雄高分院仍維持原判，可上訴。

根據判決書，該名安檢所長於民國109年12月28日凌晨4時許，因見A女於社群軟體張貼自己正在飲酒之動態，遂聯繫並邀約A女前往高雄市某酒吧喝酒，二人狂喝到清晨7時20分，A女已不勝酒力，於是所長便帶A女回到住處，不顧A女口頭拒絕及肢體抵抗，強壓A女於住處床上性侵。2小時候，又用同樣方式進行二度性侵。

女方事後傳簡訊向所長表示「這口氣我真的吞不下去」，但所卻回覆「？」經A女質問「裝傻嗎」，所長立刻主動回覆「沒有、妳希望怎麼我做什麼」，隨後A女說「你已經嚴重侵犯我、傷害我、我記得很清楚我一直在求你不要這樣、你是犯法、我也拜託過你啊、你有給我機會嗎、你是要自己給我資料還是我請警察調」，所長則頻頻以「我事後清醒也對我的行為感到抱歉、這已經對妳傷害、我對妳的愧疚、給我一次機會，我不會再喝那麼多誤事、給我機會、拜託、這我對妳的抱歉」表示後悔，並希望獲得A女原諒。

所長坦承與女網友發生性行為，但否認性侵，強調自己與女方發生兩次性行為後還一起洗「事後澡」，甚至事後買飲料時也是牽著手一起去，如果女方真的被他性侵，怎麼還會跟他有如此親密的舉動。

但A女反駁，「遭性侵後並不願意跟他一起洗澡，是因為那是他家，他自己走進廁所來，我也沒有辦法把他趕走，當時我會看起來沒有什麼情緒反應，還與被告一起買飲料，是因為我之前就曾經被他人性侵過，對我來說當時就覺得事情都已經發生了，我還能怎麼辦，就算我大吼大叫或做什麼都已經沒有意義了；而且我們離開時在中庭一度牽手，並不是我伸手去牽被告的，我沒有要跟他牽手。」

法官勘驗男方住處大樓監視影像，所長帶著A女進入大樓時，所長是以「抓住告訴人手腕」之方式帶領進入，過程中一直呈現所長以手在前拉帶、女方在後受支配而跟隨之姿，女方明顯呈現體力狀態不佳而身體前傾、步伐緩慢，且需攙扶才能上樓之狀態，證明女方已因長時間飲酒而不勝酒力。

法官審酌，所長為圖一己性慾滿足，竟藉告訴人酒醉體力及意識狀態不佳之際，將女方帶往居所，並以強暴方式強制性交2次，妨害女方性自主決定權，造成其內心受創甚深，更因此患有創傷後壓力症並入精神科住院治療，且事後均否認犯行，且不願和解。

但少校不服上訴，二審法官勘驗大樓監視器，發現女方被動遭男方帶往居所外，據2人通聯，少校曾表達道歉之意，但並未和解，2罪各處4年半，併執行刑5年，仍可上訴。