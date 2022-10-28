金管會為縮短升息空窗期，經與保險業開會協商後，宣布自12月1日起調整新台幣、美元及澳幣保單新契約責任準備金利率，分別調升1碼、2碼及4碼，歐元及人民幣保單責任準備金利率則不變，使新台幣、美元及澳幣保單保費可望有調降空間。

保單責準利率為壽險業針對簽發保單提存未來年度的責任準備金適用利率，若責準利率越低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存金額越多。反之若責準利率越高，壽險業提存責任準備金金額變少，保險成本相對降低，保費將因此有調降空間。

金管會過去多在每年元旦調整責準利率，此次為縮短升息空窗期、使新契約之準備金負債能適當反映市場利率，此次提前與保險業者開會協商後完成檢討、並迅速拍板敲定實施，以確保保險業者穩健經營、維護保戶權益，並使新契約準備金負債能適當反映市場利率。

保險局副局長張玉煇表示，此次調升部分幣別新契約責任準備金利率，將可能使部分商品的新契約保險費有調降空間。考量保險業者保險商品調整所需作業時程，此次新契約責任準備金利率調整將於12月1日起適用。

至於每人一生最多可買3張、保額最高70萬元的小額終老保單，未來責準利率是否跟隨調升，張玉煇則表示，小額終老保險目前為參照預定利率，目前暫無調整，但後續將適時檢討預定利率是否相應調整。

金管會提醒保險業者，應確實衡酌外在市場利率，選擇合適資產予以配置，並確實執行資產負債管理，同時推廣保障型保險商品，以提高國人保險保障，維持公司各項業務的穩健經營。