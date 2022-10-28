氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(28日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱奈格」在菲律賓東方海面，有增強為中颱的趨勢。27日20時歐洲系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置則有很大的「不確定性」；「奈格」行徑若近似「潛勢預測路徑」北轉、則在迎風面有大量降雨、威脅不小；若在「潛勢預測路徑」西側、愈偏西迴轉，則在迎風面雖仍有明顯降雨，但威脅愈減小，不過，影響時間拉長。至於是否會符合發布「颱風警報」的條件？言之過早！預報資料還在調整，應密切觀察。

吳德榮表示，今晨各地區平地最低氣溫約在19至21度，大台北東側、東北部及東部有局部雨。最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日迎風面水氣略增，大台北及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲。北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部21至27度，中部19至32度，南部19至33度，東部20至29度。明(29)日迎風面水氣多，桃園以北及東半部降雨更趨明顯，新竹以南仍為晴時多雲。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日至週三(30至2日)東北季風及「奈格」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部「劇烈降雨」的機率；受影響的範圍及帶來多少雨量？視其路徑而定。下週四(3日)受東北季風影響，水氣多，北部、東半部仍有明顯降雨。下週日至週四期間，中南部雲量偶爾增多、有局部雨的機率。