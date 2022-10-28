在競爭激烈的美聯東區拿下99勝的洋基，卻再一次於季後賽敗在太空人手裡，而且連1勝都沒有辦法拿下，以0比4慘遭橫掃出局收場，這也讓大聯盟生涯累積555轟、身為世仇紅襪的球星曼尼（Manny Ramirez）語帶諷刺說道，「想要回到台灣打球了」。

曼尼在大聯盟打了19個球季，效力過印地安人、紅襪、道奇、白襪、光芒等隊，2012年被釋出後展開遊走各國的浪人生涯，在2013年曼尼來台加盟義大犀牛3個月，引起一陣「曼尼旋風」，後來輾轉到小聯盟體系、日本獨立聯盟及澳洲職棒，味全龍建軍當時也曾傳出與曼尼接洽。

雖然老東家紅襪在本賽季發揮不佳，只能在美聯東區位居墊底，但眼見洋基在季後賽遭遇挫敗，現年50歲的曼尼也抓緊機會嘲諷世仇一番，「看了洋基系列賽的表現，我認為我可以復出了，我需要1支冬季聯盟球隊效力，各球隊趕快Call我，或是把律師電話傳給我，我想回到澳洲或是台灣打球。」

雖然還沒正式宣布退休，不過以曼尼年紀及身手，想要以選手身分重回賽場是不太可能了，近日接受訪問時，曼尼有意加入多明尼加教練團，一同與母國出征WBC(世界棒球經典賽)。