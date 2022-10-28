美國拜登政府27日終於發布了其拖延已久的《核態勢評估》（Nuclear Posture Review）公開版本。機密版本已於今年3月向國會發布，內容提及美國關鍵核策略，包含了美國不會增加核武數量，但是取消了不率先使用核武，以及取消核武只用來報復反擊的的政策。

據美國國家科學委員會（FAS）27日新聞稿，該委員會即為當年開發原子彈的組織延續，本次發布推遲可能是由於俄羅斯入侵烏克蘭，與以往的NPR相比，整體而言最接近歐巴馬政府2010年以來的NPR，但由於俄羅斯和中國的局勢做出了調整。

儘管俄羅斯和中國提出了挑戰，但NPR仍正確地抵制了國防鷹派和核遊說者為美國武器庫增加核武器並推遲舊型號退役的努力。相反的，NPR將透過現有的部隊態勢調整，並透過常規力量和核計劃的整合來做出回應。

美國國家科學委員會認為，儘管拜登在總統競選期間強烈支持採取「不率先使用」（No-First-Use）核武和「單一目的」(Sole Purpose)政策，單一目的為：「威懾和——如有必要，報復——」，但NPR目前明確拒絕這2項政策，從核軍備控制和降低核風險的角度來看，NPR令人失望。

此前減少核武庫的努力和核武器所發揮的作用，已因國外戰略競爭的新一輪和國內國防鷹派的反對而受到抑制，即便如此NPR得出的結論是，在可能會使用核武的情況下，仍有可能為減少核武器。