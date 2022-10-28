一名女網友想要網購衣服，精打細算比較後，發現很多衣服在淘寶上買更便宜，因此懷疑蝦皮或是IG店家賣那麼貴，恐只有盤子才會去買，同時也不解，到底是誰會去買貴的東西呢？貼文引起網友討論，不少人坦言，淘寶便宜沒錯，但退換貨麻煩，有時候踩雷了，就只能自己吞。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，她想要買一款黑色網紗上衣，在台灣的網拍店家中看到價格為680元，但記下衣服的標籤上網搜索，卻發現在淘寶同款衣服只賣不到200元，讓她當場傻眼。

女網友指出，同款衣服，材質與設計都相同，在淘寶買就是比較便宜，因此那些在蝦皮或IG買貴的人是不是都是盤子？到底是誰會挑貴的買呢？

貼文引起網友討論，不少內行人點出原因，淘寶雖提供了較便宜的商品，但退換貨的處理也相對較麻煩，但是在蝦皮購買，退換貨快速又方便。「可以主張7天內不喜歡不滿意就可以退貨，淘寶買爛或品質不如預期只能自己吞」、「買蝦皮就是方便快速可以退換貨，你喜歡淘寶也OK，個人選擇不同」。

另有內行網友透露，在蝦皮賣東西，除了商品的價格成本外，還有把人工作業費、蝦皮手續費、包裝費用、老闆應賺利潤與客人退貨攤提等錢都加進去，這樣算一算，本來成本200元的產品，最後賣到680元也合理。