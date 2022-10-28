台新金(2887)近期周K連2紅，股價突破月線。今年FinTech Taipei 2022台北金融科技展，台新銀行特別打造未來感十足的宇宙總部展場，帶領民眾置身虛擬分行，嘗試與臨櫃、電話進線及線上申請截然不同的未來金融服務，體驗在家就能透過自己的人像於元宇宙世界裡遨遊，享受全方位金融服務，一窺未來金融生活樣貌。

台新金控資訊長孫一仕表示，進入後疫情時代，數位科技加速發展，今年打造的虛擬分行要帶民眾親身體驗，如何突破時空環境限制，一鍵進入身歷實境的元宇宙虛擬分行，一站式完成銀行、證券、保險大小事。邀請民眾有空來走走，進入虛擬分行體驗即時看盤，獲取信用卡最新優惠，取得保險產品介紹，以及其他多項個人化服務，如個人保單查詢、帳戶查詢及股票庫存查詢等。虛擬分行能依據每位客戶需求不同，提供個人化的即時服務，且不受時間及地點限制，除替客戶省去前往分行的時間、交通成本，也無須再增加實體分行設置，有助實踐企業社會責任，也符合永續概念。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，受疫情影響，金融業者為讓客戶能夠不出門就可完成大小事，紛紛針對產品及服務進行虛實整合，以符合客戶所需。更進一步，在金融科技助攻下，未來的虛實整合，預估將把各種申辦模式整合進元宇宙世界，提供客戶虛擬世界的3D體驗，即使人不到分行，也能享受擁有「身臨其境」的金融服務。

在今、明兩日台北金融科技展上的虛擬分行裡，民眾可以直接用筆記型或桌上型電腦進入虛擬世界，在虛擬行員Rose帶領下，進入ATM區存提款，再深入到分行內與分行經理溝通洽詢，獲得即時的金融服務，同時還有信用卡、貸款、理財商品等產品資訊可翻閱及申辦。