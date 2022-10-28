73歲歌手李炳輝當年和金門王以一曲〈流浪到淡水〉走紅，但隨著搭檔過世，李炳輝身體欠佳，近年也減少出現在鏡頭前，但他仍自食其力，先前考取了街頭藝人證照，最近有人在淡水街頭發現一名頂著光頭、帶著口罩的男子，憔悴低著頭表演，若不是旁邊的立牌指出他是李炳輝，路過的行人恐怕認不出，也讓網友相當心疼感慨。

李炳輝過去曾兩度中風送醫，他和老婆許雅惠相伴相依多年，多年前許雅惠生病必須裝心臟支架，原本有好心民眾想幫忙資助，但李炳輝夫妻相當有骨氣，強調「無功不受祿」，再三感謝外界關心，最後夫妻倆靠跑通告和部分人士幫忙賺得醫藥費，而2017年兩人傳出一度分居，許雅惠當時證實有此事，自己住在淡水，李炳輝住在雲林，有活動才會北上，兩人婚姻關係依舊，許雅惠表示兩人「不可能離婚」。

李炳輝和許雅惠多年前傳出分居。（圖／中時資料照片）

李炳輝今年8月出席活動，力挺從「辦桌二人組」單飛出片的馮偉傑，他視李炳輝為演藝圈的恩人，直言：「當年我還是新人時，因為沒有知名度，在電視台現場被退通告，感恩李炳輝當下由淡水趕赴台北陪我上節目，這份恩情讓我永生難忘。」而李炳輝受訪表示目前在淡水永樂市場繼續當街頭藝人，已接種第4劑疫苗，身體狀況尚可，至於和老婆婚姻關係如何？李炳輝則開玩笑說：「靠×，不要問這個。」

「溜溜球達人」楊元慶昨(27日)在臉書發文，表示近日經過淡水永樂市場，無意間巧遇李炳輝，第一時間認不出對方，「有太多過去電視常出現的藝人，因為近年網路影音的發達，逐漸被下一代遺忘，大家都過得很辛苦，內心百般不捨.......」，而他最後決定將皮包內所有百元鈔票都捐給李炳輝，還跟他打招呼說：「李炳輝大哥加油，我現在還會唱你的歌喔！」。見此，網友回應：「謝謝你的分享，如果有去，一定去看看他」、「生活的壓力真的會讓人感到不安⋯⋯希望大家能好好愛護這樣自力更生的讓我尊重的藝人」、「昨天才剛跟老公說突然好想回淡水走走，看來又有新動力了，謝謝分享」。