賈永婕去年積極號召企業界、演藝圈好友積極募資，捐贈數百台「救命神器」及醫療物資給各醫院，被封為抗疫女神，昨(27日)晚上在臉書曬出「小鳥依人照」，旁邊站著200公分的男子身分也隨之曝光，引起網友議論。

賈永婕在臉書曬出一張「小鳥依人照」，只見她輕靠在一名約200公分的男子旁邊，對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，接著嬌羞表示：「請問這是傳說中的小鳥依人嗎？好開熏喔」，不過老公的拍照技術似乎讓她略微不滿意，無奈表示：「老公要照全身啦，你沒有蹲下去」，而有眼尖網友發現男方身分是前籃球國手，目前則是Costco亞洲區總裁的張嗣漢，立刻引起熱烈討論。

對此，網友紛紛留言：「張嗣漢，超級中鋒」、「前幾天才看李四端專訪過他的影片，很令人讚賞」、「依的太開心老公會吃醋喔」、「我常看到他在游泳，很認真運動」、「我的年代中華隊從美國調回來支援的張嗣漢！三十多年囉」、「是海格的族人嗎」。

向來直來直往的賈永婕，日前得知曾格爾與陳姓已婚富商爆發不倫戀，正宮恰好就是她逾20年私交的閨蜜，她也直接力挺對方：「你是我的偶像，需要到時候記得我永遠都在」，更在臉書向對方喊話：「你是我們女人的表率，你告訴我面對困難、解決問題要選擇對的路，不要怕我們相信邪不勝正」，足以見得兩人深厚的友情。