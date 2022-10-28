中國員警法學研究會反恐與網戰安全治理專委會常務副主任秦安28日在大陸《環球時報》撰文指出，韓國國防部日前發表聲明稱，韓國軍方首次參加由美國網戰司令部主辦的「網戰旗幟23」多國聯合演習。相關背景和特點已引起廣泛關注。其一，這是一場涉及美國主要盟友，具備聯盟性質的紅藍對抗網路戰演習。其二，這是一場不亞於北約軍事行動的網路威懾，而且正把「網路戰旗」插到亞洲。其三，美國及北約正厲兵秣馬，為網戰做準備。

秦安表示，演習於24日至28日在美國舉行，共有25個國家參加。「網戰旗幟」是美網戰空間司令部於2011年起每年舉辦的多國聯演，旨在與盟國、夥伴國家加強網路安全態勢和合作關係，韓軍此次派出了18人參與演習。

秦安稱，韓國首次加入美軍組織的「網路旗幟23」多國聯合演習，顯示「網路北約」距離中國越來越近，對此以下三個方面需要重視並切實融入現實軍事鬥爭準備中去，絲毫不可懈怠。

秦安指出，首先，警惕周邊國家，尤其是IT大國開始加入到美國的網路戰演習中。韓國不僅是IT強國，而且其晶片生產能力在世界上也有舉足輕重地位，需要高度警惕這種動向及其對半島局勢的進一步影響。

秦安分析，其次，在美國把戰略重心轉向「印太」，將更多兵力部署到「印太」的同時，還有一個更隱蔽的變化，就是其網路戰重心也在向「印太」傾斜。這其中涵蓋兩個明確的趨勢，一個是向亞太地區傾斜，另一個是向網路戰聚焦。拜登政府新近推出的《國家安全戰略》渲染中國「對美構成最嚴重地緣政治挑戰」，眼下又聚焦網路戰、推動北約擴張到亞洲，這是進一步遏制中國的「突擊號」。

秦安認為，再次，在資訊化時代，網戰基礎設施關乎國家的安全穩定和社會的順暢運行，所以，網戰戰及網戰攻擊帶來的破壞作用變得越來越大，必須高度重視。從2010年美國「震網」病毒癱瘓伊朗1000多台核設施的離心機開始，網路霸權國利用優勢實施網路攻擊的惡劣行為早已伺機而動。2013年，是史諾登事件把美國「從普通網民到盟友國家元首一網打盡」的畫皮揭穿。看不見的網路戰攻防實際已經進入白熱化、深水區，網路關鍵基礎設施早已是一個國家重點防禦的戰略要地。

秦安強調，中國網戰強國戰略啟動已近十個年頭，中共二十大報告指出，「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提」。網路安全無疑是國家安全的重要組成部分，為進一步做好自己的事情，全面提升網路國防整體實力，中方要做的工作很多，而始終保持戰略清晰顯然是先決條件。在此前提下，亟待大力建設網路攻防實戰環境，提升實戰能力，演萬變網域，練百戰精兵。