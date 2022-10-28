國內景氣走緩，突顯大環境不佳的狀況，台股今（28日）以12874.83點開出，隨後下跌近70點，台積電挫低6元觸及379.5元，聯發科跌8元觸及581元，航運三雄皆出現1%左右的跌幅。

國發會昨（27日）公布9月景氣燈號呈現黃藍燈，景氣對策信號綜合判斷分數衰退6分，是43個月以來的新低，更是黃藍燈的最下緣，不僅如此，景氣領先及同時指標都呈下跌，國發會表示，這顯示景氣走緩，須密切注意後續變化。

台股昨上漲197.32點，收在12926.37點，成交值為1753.2億。三大法人全數買超，合計買超113.91億，自營商買超2.39億，投信買超7.16億，外資及陸資買超104.36億。

周四美股四大指數漲跌互見，道瓊漲194.17點（或0.61%）至32033.28點，那斯達克指數挫低178.32點（或1.63%）至10792.67點，標普500指數下跌23.30點（或0.61%）至3807.30點，費城半導體跌35.74點（或1.50%）至2340.60點。