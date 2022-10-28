國發基金投資牛仔褲代工大廠如興公司投資14億多、但目前帳面卻大虧近11億元，國發會主委龔明鑫昨(27日)赴立法院備詢時稱「我們也是受騙者」，引發立委楊瓊瓔砲轟「人民的納稅錢怎麼辦？」不少網友對此也發表看法，「被騙了就不用究責嗎？」「一句被騙了就10億元，完全沒有人要負責」。

根據《中國時報》今(28日)報導，對於投資失利，龔明鑫表示，如興經營階層面臨改組，現在最重要的觀察指標是，明年4月財報是否可以編列出來，第2個指標是業績是否改善，若兩者都沒有，國發基金不排除撤資，即出清持股。

另外，楊瓊瓔也在臉書質疑，國發基金投資屢傳爭議，把關機制成效不彰，納稅人的錢投資失利成壁紙，國發會難道不需要負責嗎？要求政府要負起責任，為民眾的荷包把關，投資應做好完善評估，更應積極協助轉投資事業改善營運狀況，不能隨意坑老百姓的錢。

對此有不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下留言討論，有超過百則留言，其中有人表示「一句『被騙了』百姓的錢就蒸發了，然後一副『不然要怎樣』的態度…」、「10億怎麼講的像10元那麼輕鬆」、「原來被騙了，就沒有然後了」、「為什麼不用下台負責？」「說的非常輕鬆，但人民的心在滴血」。