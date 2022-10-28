高端疫苗被爆料委託陸資公司臨床試驗，引起各界熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日稱是「烏龍選舉操作」，更稱藥廠與其他單位合作是製藥常態，不會查核該公司的「股權分配」，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今痛批，這是雙重標準嗎？重要的事情才要抗中保台，不重要的就不用抗中保台？

王必勝昨日在臉書寫下，高端疫苗第二期臨床試驗合作廠商的議題，是烏龍的選舉操作。衛福部是和高端公司簽約，而各藥廠在疫苗開發過程的研發、臨床試驗、製造生產、冷鍊運輸、倉儲管理等，都有跟其他單位或企業合作。衛福部食藥署業務不包括查核CRO（contract research organization，在本案是丘以思公司）公司的「股權分配」或是「資本狀況」，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。

黃珊珊今上午前往大安森林公園拜訪晨運民眾，會後受訪被問及此事痛批，當初中央為什麼要搞疫苗（BNT復必泰）不能進來呢？這是雙重標準嗎？黃珊珊更酸還是有重要的事情才要抗中保台，不重要的就不用抗中保台，這是什麼標準？

黃珊珊呼籲，回到標準一致，如果你要外國（指大陸）東西都不能用，但是針對高端的合作廠商都不查核，那就不要去限制疫苗進口，到底標準何在？

而在高端中資事件爆發後，衛福部長薛瑞元等相關人員昨深夜也被媒體拍到夜訪前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部， 引發關注，對此黃珊珊表示，不清楚他們談什麼，但是行政中立應該同樣標準，不要每天講別人，然後自己都沒問題，台灣社會應該標準一致。