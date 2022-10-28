證券交易所將於111年10月31日至11月28日舉辦主題式產業講座，邀請資策會及台經院就半導體、電動車及景氣展望等議題進行專題演講，並於11月21日至11月23日舉辦「休閒及運動」主題式業績發表會，共邀請8家上市公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

隨著國際疫情趨緩及各項措施開放，此次規畫以休閒及運動等相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括展碁(6776)、冠星-KY(4439)、桂盟(5306)、聚陽(1477)、復盛應用(6670)、拓凱(4536)、柏文(8462)及巨大(9921)，與投資人分享近期公司財務業務情形，相信透過聚焦主題產業之方式，能展現各產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。