圓展（3669）近期獲外資連4日買超，股價突破周線和月線，內部人高持股逾5成。圓展本周宣布，第一款醫療級PTZ攝影機MD330U系列，獲得國際知名顧問公司Frost&Sullivan 2022最佳實踐獎（Best Practices Award）中的新產品創新獎（New Product Innovation Award）。

MD330U系列是一款適用遠距醫療、手術室直播和病房監控等使用情境的醫療級攝影機，擁有全球首創鏡頭可拆卸設計，其4K超高解析度和30倍光學變焦的手持式鏡頭，讓醫護人員能夠拍攝病人或其患部的多角度畫面。此外MD330U系列內建麥克風和喇叭搭載AI聲學技術，可有效抑制環境音，實現遠端問診如同面對面看診的雙向交流。該系列兩款攝影機皆取得國際醫療安規IEC 60601和TAA/NDAA認證，MD330UI搭載紅外線夜視功能，在黑夜中也能清楚拍攝，提供全天候護理；MD330U則擁有LED照明功能，可有效作為輔助光源。

Frost&Sullivan認為，企業需深度瞭解市場，挖掘其中未被滿足的需求，並開發出富原創性且高品質的虛擬護理（遠距醫療）設備。AVer完美體現了這個概念：專案小組透過客戶反饋、市場調查及利害關係人訪談，不斷優化發展初期概念，同時在開發過程中有效解決問題並簡化流程。

Frost&Sullivan最佳實踐研究分析師Manuel Albornoz指出：「圓展憑藉MD330U系列的高端設計和加值功能，創造出競爭對手難以複製的價值，更提升遠距醫療和面對面看診的準確性，更重要的是，圓展破壞式創新的研發力更能展現出其應對市場限制的能力。」