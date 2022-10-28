受惠於美元強勢，以及FED緊縮政策將見頂，投銀喊進美國公債及相關ETF。中信美國公債0-1（00864B）經理人張(王黎)尹認為，從過去四次升息循環當中，因美國短債ETF低波動之特性，投組可受惠於升息循環，因此自1994年以來，短債ETF在升息期間內均有穩健獲利，加上聯準會自3月起強勢升息，擴大對其他主要貨幣的利差，造成全球資金不斷湧入美元資產，推升美元大漲，加大債券ETF獲利空間。

花旗銀行也看好現階段投資等級債券、美國政府公債的機會。根據過去的歷史經驗，美國十年期公債的收益率與聯邦基準利率走勢高度相關，美國十年期公債收益率會比聯邦基準利率早1至4個月出現高點。隨著經濟衰退風險上升，預期聯準會的緊縮政策已經見頂，若聯邦基準利率於今年底或明年初抵達高點，今年第四季美國十年期公債收益率將出現相對高點。花旗集團認為殖利率曲線有進一步趨平的空間，預期美國10年期公債殖利率將在2022年底回落至3.6%左右。

張(王黎)尹表示，美元指數今年以來成長14.5%，期間內一度觸及114，當前位在109至110間盤整，相較於長天期債券受到「鷹」浪襲及的影響暴跌，短債ETF受惠於存續期間短，不但價格穩定，又受惠於美元升值，促使淨值成為多檔ETF中，少數維持正報酬的商品。

展望後市，張(王黎)尹表示，由於通膨居高不下的影響，市場擔憂聯準會鷹派風格仍會持續一段時間，預估美元有機會續強維持高檔區間，且短天期債券殖利率已超過3%，加上債券更因存續期間短，再受利率上揚的影響較低，在短期之內兼具抗波動及賺價差的優勢，對於想參與美元強勢的投資人，建議可將資金布置於美國短期公債ETF。