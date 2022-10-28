★分析

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，上季的通膨數據給正在尋找證據證明通膨降溫的市場人士帶來希望，因為這可能促使聯準會在11月會議過後放緩升息步伐。今天上午發布的GDP報告對於風險資產來說就像一位「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）；尤其是物價指數，成為最壞的通膨情勢可能已經過去的另一個跡象。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，市場表現非常分歧，根本就像一部「雙城記」。科技、科技相關股和成長股都面臨著很大的壓力；另一方面，你看到其他產業深具優勢，尤其是消費必需品、能源、金融、工業和公用事業。Ghriskey並表示，市場焦點真的就是聯準會。未來幾個月聯準會將主宰市場方向。在談到季報表現時，Ghriskey表示，我們看到企業業績達到或略高於預期，但這些市場預期已經遭到下修。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，工業股收漲1.14%，表現最佳，其次為金融股漲0.75%。通訊服務類股重挫4.12%，跌幅最大；其次為科技股跌1.25%，非必需消費類股跌0.72%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌3.6%，收在4,827.78點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲0.20%。蘋果跌3.05%，微軟跌1.98%，亞馬遜跌4.06%，Alphabet跌2.85%，Meta暴跌24.56%，網飛跌0.56%。

道瓊指數成分股方面，開拓重工漲7.71%，表現最佳；其次為波音漲4.46%，麥當勞漲3.31%。英特爾跌3.45%，跌幅最大；其次為蘋果跌逾3%，Nike跌2%。

主要晶片股方面，僅輝達收高，漲2.17%。德州儀器跌0.70%，恩智浦跌1.47%，應用材料跌1.82%，超微跌1.89%，高通跌2.89%，英特爾跌3.45%，美光跌5.84%。

★焦點股

蘋果下跌3.05%，收在144.80美元，盤後小漲0.32%。儘管面對整體智慧手機市場放緩和全球經濟阻力，該消費電子巨頭第四財季（7～9月）營收獲利均超出市場預期，其中營收改寫同期新高、獲利亦創下新高。其合併營收年增8%，為901億美元，淨利達207億美元。但iPhone手機營收年增9.7%，約為426億美元，不及市場預期的430億美元。

英特爾跌3.45%，收在26.27美元。盤後大漲7%。該晶片大廠商下修全年營收和獲利預測，並宣布2023年將削減銷售成本和營運費用30億美元，目標是到2025年底每年節省80億～100億美元。

推特收漲0.66%，報53.70美元，目前盤後小漲0.3%。外電引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克現在已經入主推特，該社群平台執行長Parag Agrawal和財務長Ned Segal已離開推特的舊金山總部。

亞馬遜跌4.06%，收在110.96美元，盤後重挫18%，跌破100美元大關，來到96.84美元。該零售業巨頭表示今年節日旺季的營收增長將放緩，並警告留意通膨的消費者和企業已減少開支。

連鎖速食店龍頭麥當勞收漲3.3%，其上季同店營收超出市場預期。

西南航空（Southwest Airlines Co）上季獲利意外強勁，股價收漲2.7%。

★台股ADR

台積電ADR漲0.18%，收60.95美元，換算台股價格為391.4元。

聯電ADR跌0.34%，收5.89美元，換算台股價格為37.82元。

日月光ADR漲0.19%，收5.20美元，換算台股價格為83.48元。

中華電信ADR漲0.77%，收34.00美元，換算台股價格為109.17元。