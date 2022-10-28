大陸耐鹽優質水稻「鹽黃香粳」完成實收測產畝產505.1公斤。圖為新收穫「鹽黃香粳」米。（中科院遺傳發育所提供）

新華社28日報導，中國科學院遺傳與發育生物學研究所透露，由該所研究團隊選育的耐鹽優質水稻新品系「鹽黃香粳」，27日在山東東營完成實收測產。「鹽黃香粳」畝產505.1公斤，外觀品質和加工品質達到優質米一級標準，將為促進中國鹽鹼地利用提供重要種源。

據介紹，中國擁有約5億畝具有開發利用潛力的鹽鹼地，是重要的後備耕地資源，通過培育耐鹽作物新品種提升鹽鹼地利用水準，對於保障糧食安全具有重要意義。水稻是中國的主要糧食作物，也是鹽鹼地利用的先鋒作物。

「耐鹽性強、生育期適宜、優質不減產，這是培育適宜鹽鹼地水稻品種最重要的理念。」「鹽黃香粳」選育人、黃河三角洲鹽鹼地農業試驗站站長王建林介紹，「鹽黃香粳」在選育過程中很好融合了上述特點，尤其注重利用鹽鹼地環境促進次生代謝，提高大米營養品質。

2022年6月，研究團隊在含鹽量為6‰至8‰的鹽鹼地，採用旱直播方式對「鹽黃香粳」進行了200畝連片種植，播種後灌溉淡水促進出苗。從7月份開始，全程採用排溝內含鹽量為2.5‰至3.5‰的微鹹水進行灌溉。

測產專家組認為，「鹽黃香粳」集耐鹽、優質、高產於一體，能夠適應含鹽量為6‰至8‰的鹽鹼地和微鹹水灌溉，建議加快品種審定進程，加大示範推廣力度。

中科院遺傳發育所於2022年在東營設立黃河三角洲鹽鹼地農業試驗站，已集中示範了耐鹽大豆、水稻、高粱、玉米等具有自主智慧財產權的新品種（系），示範面積達1500畝。