民進黨台北市長候選人陳時中最新推出的「放學時刻的台北」影片中，頻繁出現的路人為士林分局督察組組長陳佳宏，引來不小風波。國民黨新北市議員陳偉杰則從這事看出兩大問題，並認為陳時中若要擔任首都市長，連嚴謹態度都沒有，「我們也會對照到過去幾年的防疫」。

陳偉杰27日在政論節目《少康戰情室》中指出，從這件事會凸顯兩問題。首先，警察維安陳時中本來就有必要性，且陳時中因為是北市候選人，到哪個場合警察都必須出勤來維持安全秩序，但他認為陳時中競選辦公室竟然沒跟警方說清楚要拍影片，若有告知，督察自然也會迴避，盡量不要入鏡。

此外，陳偉杰認為這件事跟拍公廁免治馬桶宣傳片一樣，當影片要出來時，陳時中團隊竟然沒有check(查看)裡面有出現這個人，現在選舉已經緊繃到大家都在挑毛病，檢視所有一切事情，而影片出來卻不夠嚴謹。陳偉杰不僅感嘆這件事讓警察同仁受傷，也質疑影片要出來前，都沒有確認過裡面有這樣的人嗎？

陳偉杰認為，陳時中這次在選戰步調上，不知道是太放手讓很多人自由發揮，還是真的是選舉素人，認為「有就好了」。他說若（陳時中）要擔任首都市長，連這樣嚴謹態度都沒有，「我們也會對照到過去幾年的防疫」。很多人推崇陳時中這幾年防疫辛勞，而這份辛勞能不能轉換到台北市長選舉上，陳偉杰直言「我們看到價值在遞減中」。