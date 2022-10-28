遠雄集團創辦人趙藤雄等人因大巨蛋弊案，2017年檢方將趙藤雄父子3人及前北市財政局長李述德、新北市議員周勝考等人起訴，台北地方法院經長達5年的審理，今（28）日下午宣判，涉及多起刑事官司的趙藤雄是否會遭重判，成為外界關注焦點。

趙藤雄涉及合宜宅等3件弊案，一審被依行賄罪判刑4年6個月，上訴高院審結前全部認罪，法官考量他已逾70古稀，長子身罹重病，2015年將他改判刑2年，緩刑5年，得繳交國庫2億元，他已緩刑期滿、執行刑期完畢。

另外，趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，一審苗栗地方法院判無罪，二審台中高分院改認定趙男觸犯森林法的非法占用罪，判刑1年，緩刑4年，向公庫支付2000萬元。趙提上訴，上周遭最高法院駁回確定。

檢方偵辦的遠雄弊案共有5大部分，趙藤雄2012年為爭取土城開發案放寬高度及新莊開發案，欲拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，指示副總魏春雄將1200萬的設計案交由劉承攬，且不要求折扣，全數給付，讓劉獲181萬多元不法利益，劉在都委會上發言支持遠雄。

趙再透過魏春雄贈送價值10萬元的高級人蔘禮盒，給新北市城鄉局科長海治平，海於是協助遠雄在新莊開發案上容積率放寬。

周勝考為投標大巨蛋土方工程，先虛增旗下勝益營造資本額至1億 元，趙請求周協助相關開發案，並協助疏通反對土城開發案的議員林銘仁，周有意行賄林200萬遭拒。

周於是在2012年9月至2013年4月，多次列席環評審查會發言護航土城開發案，後為協助趙取得新店土地農用證明以免徵1.7億奢侈稅，向農業局長、新店區長請託施壓，核發農用證明。

另周為護航土城開發案設計容積率，向環保局科長施壓隱匿環評設 計容積率240％決議，讓遠雄魚目混珠通過設計容積率268％之審查，可增加總樓地板面積8445坪，預估獲利25億元。

趙藤雄因本案遭羈押，遭檢方起訴後求刑24年，移審北院後他經法院裁准5 .5億元交保，創下司法史上單一案件被告交保金最高紀錄。