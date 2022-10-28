輕颱奈格最快周日影響台灣，氣象達人彭啟明今分享颱風最新預測路徑，指出周末登陸呂宋島後恐持續西行，但仍有機率會北上到台灣周邊海域，預估今明2天將是重點觀察期。另「迎風面北部、東北部與東半部的雨量都不小，且可能會延伸到下周二」。

彭啟明今在臉書上分享，奈格颱風的路徑仍有相當大的不確定性，根據最新預測資料顯示，奈格颱風在周六、周日登陸菲律賓呂宋島以後，將持續西行，也就是往南海芳移動的機率較過去幾天提高了，不過，還是有一定的機率會北上接近台灣周邊海域。

彭啟明表示，兩種路徑主要的差異在於預報模式模擬的颱風強度及副熱帶高壓給予的導引氣流強弱，隨著颱風逐漸發展增強並且接近呂宋島一帶，預估預報資料的分歧會逐漸縮小，今、明日（10/28、10/29）將是重點觀察期，請大家要持續留意。

奈格颱風路徑仍需再觀察，北部、東北部與東半部紫爆。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明指出，颱風走向影響降雨分布很大，目前氣象模式預估的雨量在迎風面的北部、東北部到東半部都不小，而且不只是周末，越來越多雨，風勢也增強，是延伸到下周一（10/31）與下周二（11/1）。