無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午前往大安森林公園拜訪晨運民眾，會後受訪。（陳薏云攝）

民進黨台北市長候選人陳時中昨日公布最新影片推廣交通政策，稱台北晚上燈光不足，路標難以看清，更強調要檢討兩段式左轉，也被發現影片拍攝地多在台北市內湖區。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今受訪表示，不要以偏概全，故意製造話題，更酸陳時中之前影片接連出包，「連影片都管不好，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的人入鏡，這才是問題。」

資深媒體人黃暐瀚日前針對陳時中另支交通政策影片評論，點出影片裡，可以看到一直有一個人在馬路上與車爭道，諸多細節似乎仍有改進空間，而陳時中昨日再推出交通政策影片，強調台北市夜晚光線不足，路標混亂等問題。

黃珊珊今上午前往大安森林公園拜訪晨運民眾，會後受訪表示，不要以偏概全，台北市的里長、議員都很認真，號誌有問題就維修，趕快處理，呼籲陳時中不要故意製造話題。

黃珊珊也大酸，陳時中的影片本來就有一些問題，連影片都管不好，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的人入鏡，這才是問題。

至於陳時中提到要檢討兩段式左轉，黃珊珊表示，本來每個路口就有長期在檢討，並有監測過流量，有相關管制，上次機車黨訴求的部分，交通局也都在做檢討，主要還是以安全為主。黃珊珊強調，本來北市府就一直在檢討，不是現在才檢討。