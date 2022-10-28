民進黨台北市長候選人陳時中昨日公布最新影片推廣交通政策，稱台北晚上燈光不足，路標難以看清，更強調要檢討兩段式左轉，也被發現影片拍攝地多在台北市內湖區。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今受訪表示，不要以偏概全，故意製造話題，更酸陳時中之前影片接連出包，「連影片都管不好，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的人入鏡，這才是問題。」
資深媒體人黃暐瀚日前針對陳時中另支交通政策影片評論，點出影片裡，可以看到一直有一個人在馬路上與車爭道，諸多細節似乎仍有改進空間，而陳時中昨日再推出交通政策影片，強調台北市夜晚光線不足，路標混亂等問題。
黃珊珊今上午前往大安森林公園拜訪晨運民眾，會後受訪表示，不要以偏概全，台北市的里長、議員都很認真，號誌有問題就維修，趕快處理，呼籲陳時中不要故意製造話題。
黃珊珊也大酸，陳時中的影片本來就有一些問題，連影片都管不好，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的人入鏡，這才是問題。
至於陳時中提到要檢討兩段式左轉，黃珊珊表示，本來每個路口就有長期在檢討，並有監測過流量，有相關管制，上次機車黨訴求的部分，交通局也都在做檢討，主要還是以安全為主。黃珊珊強調，本來北市府就一直在檢討，不是現在才檢討。
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