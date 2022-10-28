大陸央視28日報導，西藏日喀則市新冠肺炎疫情聯防聯控工作領導小組辦公室27日晚發布公告稱，日喀則市將從29日起全面恢復正常生產生活秩序。

公告表示，從10月29日起，日喀則各縣區將撤除轄區內各類疫情防控卡點，取消各類通行證明材料，人員持48小時核酸檢測陰性報告可正常流動。

7天內無新增病例的村居、社區，取消封閉式、半封閉式管控措施，恢復常態管理和人員通行。私家車取消通行證明，恢復正常通行。

企業、商超、農貿市場、個體工商戶恢復正常經營秩序。郵政快遞業恢復處理中心、營業網點業務。

各級黨政機關、事業單位、社會組織恢復正常工作秩序，各級政府服務大廳恢復正常視窗服務，各類醫療機構恢復正常執業活動。

日喀則市新冠肺炎疫情聯防聯控工作領導小組關於人員有序離藏的公告指出，為安全有序做好人員離藏工作，經研究，離藏有關事項公告如下：

一、按照自治區人員出藏有關要求，出藏人員提前7天主動向社區（村）提出申請，同步開展居家健康監測，並如實填寫健康監測表，街道（鄉鎮）匯總提出初步意見，報縣（區）防疫辦審核批准並出具證明。

二、出藏人員應當滿足72小時內3次（每日1次，最後一次核酸採樣在出藏前24小時以內，火車、民航以時刻表發車或起飛時間為准）核酸檢測陰性和藏易通綠碼等出藏條件，在機場、火車站、陸路關口增加1次核酸檢測後出藏（即採即走），全程做好個人防護。

三、各縣區、各場站、各陸路關口要加強嚴格查驗「三天三檢」陰性證明、藏易通綠碼、出藏審批表等，不得隨意加碼。

四、各縣區要優化出藏人員服務保障。