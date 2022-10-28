俄羅斯切斷輸往歐洲的天然氣供應，外媒引述消息人士說法指出，嚴重依賴俄國天然氣的德國能源巨頭Uniper財政持續面臨危機，在最壞情況下，德國政府對Uniper的財政援助可能高達600億歐元（折合約新台幣1.96兆元）。
根據Uniper先前公布的數據，該公司今年前9月經調整虧損達32億歐元（約新台幣1050億元）。德國政府今年7月第一次救助嘗試，但被證明不夠，於是隨即加大了救助力度，在9月正式宣布對Uniper實行國有化。
為確保Uniper能夠運作，德國政府已預備向Uniper提供310億歐元（約新台幣1.01兆元）援助及貸款。現有知情人士透露，德國政府最新估算，在最壞的情況下，恐需要拿出600億歐元來，才能幫助Uniper緩解因天然氣價格急升引發的財政危機。
分析師指出，要達到德國政府預測的最壞情況，天然氣價格需在未來2年時間裡，保持在目前200歐元（約新台幣6500元）左右的極端高位。
歐洲的天然氣庫存目前正在順利增加，使天然氣價格明顯回落，較8月的高點下降了約70%，但仍是過去五年平均水平的三倍。不過，一旦天氣變冷，供暖需求上升，天然氣價格將再度飆升。
另根據《日經中文網》報導，歐洲的天然氣採購風險正越演越烈，因為來自俄羅斯的主要天然氣管線「北溪」中斷，且明年開始，向中國採購天然氣困難度也將增加，預期到2024年3月，歐洲天然氣庫存恐降至0。
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