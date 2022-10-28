歐洲股市從盤中低點回升，收盤在幾乎持平；此前歐洲央行(ECB)如預期升息75基點，並暗示未來加息腳步將放緩。

周四歐洲Stoxx 600指數收在小跌0.12點或0.03%，為410.19點。在ECB公布決策前，指數一度下跌1.2%。

歐元區銀行股升0.6%；稍早ECB削減了透過「定向長期再融資操作」(TLTRO)的廉價貸款對銀行所提供的補貼；分析師們表示，該操作沒有人們所擔心的那麼糟糕。

ECB將存款利率上調75基點，來到1.5%，並將縮減臃腫的資產負債表列入政策議程；ECB同時也表示，在抗擊通膨飆升方面，已取得「實質性」進展。

倫敦的Vanda Research全球策略師Viraj Patel說：「ECB已經處於往鴿派的轉折點。顯然這是一家希望提前升息以對抗通膨的央行」。「但是他們也擔心，自己無法控制很多外部成長和市場因素，這些因素會中斷升息循環」。

Stoxx 600指數收在持平，以銀行業為主的義大利股市和西班牙股市領漲其它地區股市，分別升0.9%和0.64%。

處境艱難的瑞信收盤大跌18.6%，報3.88瑞士法朗；該行表示，計畫籌資40億瑞朗，裁員數千人，並將重點從投資銀行轉向富人客戶的資產管理。

殼牌升5.5%，並提振了英國股市上漲0.25%。該能源巨頭上季獲得94.5億美元的獲利，並宣布年底前提高股息。

法國的道爾達(Total)也公布上季淨利大幅揚升，股價上漲3.0%。

兩家公司將油氣股指數推高3.5%。

科技股則面臨壓力，意法半導體在預測下半年銷售成長放緩之後，股價跌7.0%。