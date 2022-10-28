台北市北投區大度路三段與中央北路四段路口28日凌晨2時許發生一起死亡車禍，一輛男女雙載機車與一輛特斯拉多元計程車小客車發生碰撞，警消抵達後呂姓機車騎士目前插管治療中，後座吳姓女乘客則當場無生命跡象，送醫不治。據了解，吳女是今年才剛考上北藝大的大一新生，家屬接獲噩耗後悲痛不已，目前雙方肇責正由警方釐清。

機車雙載"闖紅燈"遭特斯拉撞飛 女乘客送醫不治│中視新聞 20221028

根據調查，該輛機車由中央北路四段601巷南往北至大度路三段口時，疑似未遵守號誌，燈號尚未轉成綠燈即向前行駛，遭沿大度路三段東往西方向行駛的自小客車從右側撞擊，由於力道強大，機車93年次呂姓駕駛與92年次吳姓女乘客皆受到重大創傷，其中吳姓女乘客當場失去生命跡象。

北市大度路特斯拉撞「闖紅燈機車」，人車噴飛1死1傷。(杜宜諳攝)

警消獲報立即趕抵現場並將兩人送醫救治，機車呂性駕駛目前仍插管搶救中，而後座吳姓女乘客則送醫不治，自小客車駕駛及副駕皆未受傷，楊姓駕駛酒測值為0。

但中央北路四段與大度路三段在同時間有另一紅綠燈先行作動變換燈號，機車騎士是否因現場燈號設計問題而誤判燈號後提前行駛，仍待後續調查釐清。