哈利王子的「核爆」式回憶錄書名《備胎》（Spare）周四公開

在各方高度關注，但英國王室事先毫不知情下，薩塞克斯公爵哈利的416頁大爆料式回憶錄書名《備胎》（Spare）周四公開，並已訂明年1月10日出版。

據《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，由於王室擔心，任何人和任何事可能都逃不過哈利的批評，還有先前報導傳出，他在刪改部分內容，以緩和殺傷力的消息是「言過其實」，因此已準備好律師，準備因應這本「核彈」回憶錄。

企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）說，這是本發自肺腑，完全坦誠的回憶錄。而廣泛認為，《備胎》這書名徹底反映出威廉一出生就註定是未來英國君主，而哈利只是備胎的事實。雖然英文版書名《備胎》已經夠嗆，但西班牙文版的副標「身在陰影下」（En La Sombra），卻更尖銳。

哈利王子的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）預定明年1月10日出版

初回憶錄預定2022年末發行，以攻佔耶誕節市場，但由於女王去世，查爾斯登基不久，據說哈利基於尊重，臨時要求延後出版。

不過，《每日電訊報》（Daily Telegraph）說，所謂他臨陣畏縮，要大幅修改回憶錄的報導是誇大了。出版商表明，哈利並不避諱敏感話題，如家人鼓勵他和哥哥威廉在為母親黛安娜王妃送葬時，要走在靈柩後面等。