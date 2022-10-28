《愛的迫降》CP玄彬和孫藝真今年3月舉行婚禮，6月孫藝真承認懷孕，兩人認了有愛的結晶，今(28日)韓網報導，玄彬和孫藝真的寶寶性別出爐，是個男娃，預產期則落在今年12月，若順利的話兩人今年跨年前就可以迎接「小玄彬」，升格為一家三口。

孫藝真今年6月發文承認要當媽，寫下說：「有新的生命來到我們身邊」，坦言發現懷孕後，每天都對身體的各種變化感到焦慮又興奮，初期時因為需要謹慎，所以不方便對外多說。而玄彬為了保護妻子跟孩子，9月宣傳電影《機密同盟2》時，罕見希望媒體聯訪改用視訊方式進行，就是擔心疫情影響，間接不小心害妻兒生病，玄彬當天還在鏡頭不斷感謝記者們的體諒，展現出一家之主將為人父的風範。

之後，孫藝真在IG限時動態曬出和老公看《機密同盟2》午夜場情侶雅座的門票，可說是放閃到最高點。而孫藝真的好友吳允兒上月上節目《黃金漁場 Radio Star》，透露其實很早就知道孫藝真和玄彬交往，被前輩問到此事時，吳允兒還為了替好友隱瞞，稱沒有此事，卻被前輩打槍說：「可是大家都知道了」，讓她好氣又好笑。

近日，孫藝真被拍挺著孕肚參加好友婚禮，容光煥發的模樣被讚最美孕婦，據韓網報導，玄彬和孫藝真的孩子確認是個男寶寶，預計將在12月臨盆，親友知道後也十分高興，而孫藝真最近在家裡養胎，經紀公司「MSTeam娛樂」稍早也證實傳聞無誤。