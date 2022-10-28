Trail Blazers star Damian Lillard will be re-evaluated in 1-to-2 weeks with a calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2022

這下子拓荒者短時間內就要陷入群龍無首的窘境了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞28日爆料，拓荒者當家球星利拉德確定出現右小腿拉傷，必須治療1到2周之後才可接受複查，代表目前4勝1敗高居西區龍頭的拓荒者，恐怕將有一段時間看不到他上場了。

利拉德本季表現相當出色，場均拿下31.0分、4.8籃板及4.6助攻，是拓荒者爆冷搶到開季4連勝的頭號功臣，不過昨天與熱火比賽打到第3節，利拉德突然在場上感覺右小腿不適，只能一拐一拐走進休息室內治療，拓荒者也不敵熱火吞下本季首敗。

這跟利拉德自己昨天賽後接受訪問時的說法完全不同，因為當時他自認傷勢並無大礙，「我並不擔心我的傷勢，假如現在是季後賽，那麼我會繼續回來打得，但我清楚知道，現在才是第5場例行賽，我就帶傷上陣的話，這根本毫無意義。」

「老實講，我很久沒有感覺身體狀態這麼好了，我大概是我第2、或第3個球季以來感覺最好的一次，」利拉德說，「我感覺自己速度很快、很強壯，沒有疲倦感，我不想失去這些東西，所以我會保持耐心，不會搶在時間表之前復出。」