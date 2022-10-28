台裔美國聯邦公務員朱逸飛，日前因隱瞞為台灣海軍及公司工作，以及台灣公民身份而遭美國聯邦調查局（FBI）起訴。國防部長邱國正28日回應，已與海軍確認，該人並非軍方人員，也未與海軍直接接觸，甚至進入營區。

美國司法部聲明指出，該名現年57歲、已入籍美國的朱逸飛（Yifei Chu，音譯）目前居住於密西根州，是美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）雇員。

朱逸飛近期申請美國駐新加坡大使館的美國海軍全球研究辦公室（ONR Global）工作，為獲得這項職務，朱逸飛必須申請並獲得機密等級的安全許可。他在與美國聯邦背景調查人員面談面談過程中，隱藏自己的台灣海軍成員身份，以及曾與一家台灣企業廣泛接觸。

美國司法部指出，朱逸飛為台灣海軍提供的諮詢服務，與其在美國國家海洋暨大氣總署工作之前、在美國海軍的工作有關，朱逸飛還試圖隱瞞他仍擁有台灣公民的事實。不過，美國司法部強調，刑事訴訟只是提出指控文件，非有罪證據。

對此，邱國正說明，他已詢問過海軍，該人並非軍方人員，也未與海軍直接接觸過，甚至進入營區，目前掌握情形約略如此。