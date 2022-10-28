現代人工作生活壓力大又時常熬夜，恐成陽痿受害者。泌尿科醫師表示，勃起功能障礙有5大高風險族群，而不良的生活習慣是陽痿的最大主因，包括時常熬夜、飲酒過量、老菸槍、BMI過高者，提醒民眾戒菸、少喝酒、早睡是解決陽痿的根本之道。

泌尿科醫師顧芳瑜在其臉書粉專表示，多數人都抱著陽痿不會輕易發生的心態，其實不良的日常生活習慣，是引發勃起障礙最大的主因。而還沒有勃起障礙的人，應保持好健康生活。

顧芳瑜列出易發生陽痿的5大高風險族群，包含「慢性疾病患者」，如高血壓、糖尿病或高血脂的病患；「生活習慣不佳者」，像是經常熬夜、飲酒過量、老菸槍或BMI過高者，還有經常加班、日夜顛倒的「工作生活壓力大者」，服用抗憂鬱、抗焦慮藥物的「焦慮憂鬱傾向者」，以及攝護腺全切除的「手術過後患者」。

至於如何預防陽痿，他提供4招，包括建議運動、健康飲食、戒菸、勿酗酒。

1. 多做有氧運動，因為有氧運動可使末梢血管擴張，有助增進勃起功能。

2. 保持健康飲食：慢性病包含高血壓、高血脂、高血糖等，容易讓血管彈性不佳，造成勃起功能障礙。

3. 避免大量飲酒：大量飲酒不但無法助興，更可能因過量而不舉。

4. 戒菸：尼古丁及香菸或電子煙中的有害物質，會導致陽痿發生。