韓國人氣男團BIGBANG原由G-Dragon、T.O.P、大聲、太陽和勝利組成，但成員勝利卻在2019年爆出販毒、性招待及賄賂警察等醜聞，重創演藝事業並宣佈退團，而今年四月剩餘的成員們一掃過去陰霾，久違發行新歌，不過近日粉絲卻發現成員太陽的IG頭貼忽然換上全黑圖，並刪光所有貼文，讓粉絲相當憂心。

男團BIGBANG在經歷成員勝利及T.O.P的事件後，今年四月終於由G-Dragon、T.O.P、大聲、太陽四名成員一同發行新歌《Still Life》，歌曲也順利在發行後24小時內，衝上韓國最大音源排行行榜冠軍，可見寶刀未來，但有傳聞指出，這也可能是最後一次以四人團體活動，因為成員T.O.P不再與公司續約。

近日，粉絲發現成員太陽無預警將IG的貼文及限時動態刪光，並且將頭貼換上全黑圖示，讓粉絲非常擔心，紛紛猜測其原因，對此，太陽所屬公司都無相關回應，甚至有粉絲到太陽老婆閔孝琳的IG詢問近況，但依舊沒做出正面回應。

BIGBANG成員太陽IG貼文全刪光。(圖/截圖自太陽IG)

不過，也有眼尖網友猜測太陽或許是在為了新專輯做準備，而埋下宣傳伏筆，再加上BIGBANG隊長GD（G-DRAGON）在26日於IG貼出了3年前退伍的照片，才讓粉絲稍微安心，也讓粉絲更相信BIGBANG回歸有望。