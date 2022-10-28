特斯拉創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）昨日完成440億美元推特（Twitter）收購交易，《華盛頓郵報》引述知情人士說法指出，馬斯克上任第一件事就是開除4名推特高層。

3位匿名的知情人士透露，推特執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal），以及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）都被解雇，總法律顧問埃吉特（Sean Edgett）也被趕下台。

消息人士補充，這幾位被開除的推特高層是匆忙地被趕出大樓。但推特與上述被點名高層皆未做出回應。

外媒上周爆料馬斯克接手推特後要先裁掉75%的員工，只留下約2000多人，當時引起市場與推特內部譁然，馬斯克則否認會對推特進行大裁員。

馬斯克是在今年4月初首次透露有意收購推特，但5月曾想撤銷併購案，當時他指控推特低報機器人假帳號和垃圾郵件帳號數量，此後雙方展開一連串法律訴訟。本月稍早，馬斯克改弦易轍，表示將依原先條件持續進行這起併購案。