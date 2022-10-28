陳以信片段約從上午9:07分開始。

國民黨立委陳以信（圖）在28日立法院國是論壇中指出，故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，但故宮試圖掩蓋這件事，因此他公開舉報，請行政院長蘇貞昌下令徹查此事，並要求故宮院長吳密察下台。（姚志平攝）

國民黨立委陳以信今(28日)在立法院踢爆，珍藏在國立故宮博物院的清朝年間的一件「清弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，從來未曾對外展覽，但是最近他接獲檢舉，「這樣一件國家珍寶，居然被故宮人員打破了，而且在事發之後，故宮高層既然打算隱瞞」，因此他請行政院蘇院長下令徹查此事，如果此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。

陳以信說明，接獲檢舉指出，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將此綠彩龍紋碗移出庫房的過程中，不慎將此碗摔破，事發之後相關人員立即向吳密察院長報告，但卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前 也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口，所有的相關文件都用最高密件的方式來處理，以免留下任何的證據。陳認為，故宮摔破國寶或許不是故意，但事後意圖隱匿就是故意。

陳以信並指出，這件事情還不只一件，檢舉消息指出 就在最近，故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，這件瓷器比清代的瓷碗還要珍貴。

根據「故宮Open Data專區」介紹，此國寶文物圖檔編號為K1B003008N000000000PAC，朝代為清，材質為陶瓷，說明文寫道：「均侈口窄唇，深壁，矮圈足。外面彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面樸素無紋飾。嬌黃釉，花紋加填綠彩。底均有青花書『大明弘治年製』六楷字款，外加雙圈。」