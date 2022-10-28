新湖分局山崎派出所員警27日晚間10時半，巡邏至新興路南下時，攔停一輛闖紅燈汽車，盤查時王姓駕駛假意配合，但發現警方眼神掃視車內導致王男心虛，員警發現王男準備逃逸，緊急攔阻卻遭後照鏡勾住拖行，另一名員警開槍示警，王男仍狂踩油門，與他車碰撞後衝上安全島把員警壓在車前，造成員警大腿骨折送醫。支援員警到場後將王男逮捕，並在車上搜出4包安非他命。

黃姓及白姓員警晚間巡邏時，發現王男駕駛的自小客車闖紅燈，於是尾隨攔停。王男一開始還假意配合搖下車窗，但在盤查時，王男發現警方眼神掃視車內，一時心虛的王男便將方向盤打左轉試圖切出逃逸。

黃姓員警因反光背心遭後照鏡勾住，為避免被拖行在地，趕緊抱住車輛A柱，但王男仍未有停車之意。白姓員警見狀，依警械使用條例，先行對空鳴槍3槍示警，但王男仍持續踩油門欲逃逸。

王男加速逃逸時，碰撞其他車輛後撞上安全島，導致黃姓員警被前保險桿壓在車下，右大腿受傷骨折。白姓員警則朝王男車輛左後車輪射擊3發，經支援員警到場後將王男以妨害公務現行犯逮捕。車上搜出4包二級毒品安非他命，重達53.5公克。

經查，52歲王男有槍砲、警示帳戶等多項前科，此次拒絕盤查、衝撞員警，被帶回警局後仍不願配合筆錄，目前警方已確認男子犯下妨礙公務、傷害以及毒品防制條例罪嫌。黃姓員警則在28日上午已完成手術。

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