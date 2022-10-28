許多球員遭到NBA淘汰後，會選擇到低層級的聯盟維持生計。擁有一身勁爆體能而被稱為「小詹姆斯」的前快艇後衛布雷索（Eric Bledsoe），近日也決定前往CBA上海久事大鯊魚效力，不過才剛簽約的他卻在今日驚傳涉嫌家暴遭逮捕。

布雷索上賽季為快艇效力54場比賽，其中有29場先發，場均可以攻下9.9分、4.2助攻及1.3抄截，但布雷索被交易至拓荒者後，隨即因為阿基里斯腱傷勢而遭到球隊釋出。不過端看布雷索上季的數據，應該還能在NBA當個稱職的替補，才32歲的他卻在自由市場乏人問津，只好遠渡重洋來到CBA掏金。

沒想到才剛與上海久事大鯊魚簽約不久，布雷索就被美國八卦媒體《TMZ》爆出涉嫌家暴，遭到美國當地警方逮捕，報導指出一名女子聲稱被男友賞了一巴掌，而動手的正是布雷索。

《TMZ》加碼爆料，該名女子在IG上發了一張疑似遭掌摑的紅色印記照，寫道：「像這樣的關係是不值得留戀的」，隨後更是指出自己並不是第一次遭到家暴，選擇繼續留下導致發生了嚴重後果，「布雷索真的是一個怪物。」

如果布雷索家暴的罪名成立，將會影響上海久事大鯊魚的補強計畫，有可能將失去前往CBA效力的機會。