雖然《菸害防制法》有規定禁菸範圍，但公寓大樓、社區住宅屬於私人領域，並不被列入法規裡，對於不抽菸的人來說，回到家若傳來陣陣菸味，確實苦不堪言，在台中市就有一對江姓夫妻，發現鄰居常在陽台抽菸，經過溝通、投訴管委會無效後，自行蒐證到法院提告，最終法院判決鄰居須賠償4萬元，且不得有讓二手菸飄入江姓夫妻屋內的抽菸行為。

菸味從陽台傳來 溝通、委託管委會協調都無效

據法院判決指出，江姓夫妻住在社區大樓9樓，發現家裡常會聞到菸味，循著味道調查，發現是住在8樓的鄰居，因時常在陽台抽菸的關係，導致菸味會從陽台飄進江姓夫妻家中，讓江姓夫妻深受二手菸困擾。

對此，江姓夫妻除了自行購入空氣清淨機維持屋內空氣清潔外，在2020年6月，也嘗試與該鄰居溝通，事後也委託管委會與總幹事協調，但鄰居仍不理會，讓江姓夫妻認為他們深受二手菸所害，其頻率、時間、次數都已超過一般人生活所能忍受範圍，因此向法院提告。

有空氣清淨機數值佐證 判決對方須賠償4萬元

江姓夫妻主張鄰居須各賠償5萬元精神撫慰金，合計10萬元，不過鄰居卻表示，管委會並未明令禁止在陽台抽菸，且抽菸屬於個人自由，加上某次他不在家，對方仍反映有菸味，他認為江姓夫妻聞到的菸味並非都是自己造成。

但台中地院豐原簡易庭認為，江姓夫妻有提供空氣清淨機數值，表示只要該鄰居有抽菸，空氣汙染指數就會從20多上升到59不等，確實會造成江姓夫妻生活品質與健康不利影響，因此，判決鄰居敗訴，應該付給江姓夫妻每人各2萬元精神撫慰金，且不得再有讓二手菸飄進江家的抽菸行為，全案可上訴。

二手菸紛爭頻傳 勝訴關鍵在於「舉證」

其實住戶間二手菸紛爭告上法院的案例很多，但能獲賠的則不多，主要是因為舉證困難，因為要去證明該菸味是誰傳來？如何證明二手菸已影響到自己？這些都是影響法院判決的關鍵重點之一。

PTT鄉民得知此判決後，紛紛表示：「可以用空氣清淨機舉證，讚」、「不錯的判例，抽煙的可以別這麼自私嗎」、「法官英明」、「4萬太少了，應該再加個零」、「還得舉證到這個地步」、「花費大量心力時間結果只值四萬 哭啊」、「原來可以這樣舉證！」。

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