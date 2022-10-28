不少人都聽過來自日本的「斷捨離」（断捨離）一詞，這個源自於瑜珈的精神概念，希望人們能「斷絕不需要的東西，捨棄多餘的事物，脫離對物品的執著」，在過去幾年成為一種新生活概念，也帶動了極簡居家風格的流行。

近年來這樣的精神也從實質物品擴展到其他層面，許多人開始提倡「人際關係的斷捨離」，進而衍生出了「人際關係重置症候群」。

解決社交疲乏 「重置」人際關係

「人際關係重置症候群」（人間関係リセット症候群）於去年（2021）底在日本形成一股風潮，還有電視臺製作報導解釋此現象。所謂「人際關係重置」，指的是梳理自己的人際關係，重新審視社交圈，將重要的人留下，捨去不必要的關係。不少人都會在對社交感到疲勞時進行這樣的行為，因此有了「人際關係重置症候群」一說。

人際關係的重置的方法和時機有非常多種，有些人會定期清理手機通訊錄、社群平臺的追蹤者及好友，極端一點的人則會選擇刪除所有好友或自己的社交平臺，重換一個帳號等等。這樣的情形通常發生在歲末年終之際，或是畢業、換工作等人生階段轉換的過程，也有人會隨時因為社交疲乏而對人際關係進行重置。

社群網路形成社交負擔 「清理朋友關係」成斷捨離熱門探索概念

在這個各式社群平臺、通訊軟體發達的時代，人們每天都會接收從四面八方襲來的動態與訊息。由於社群平臺的掘起，現代人需要面對比過去更多的社交資訊，其中有很多還是來自不甚熟識的人群，龐雜的內容讓人難以消化，過於便利的連繫方式也造成很多非必要的社交發生，讓人感到壓力與負擔。

這樣的形情造成大家出現想對人際關係進行「重置」的念頭。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「斷捨離」近一年的網路探索概念中，出現了「清理朋友關係」，顯見人際關係的斷捨離近年來在網路上有一定的討論度。

社群平臺新增社交斷捨離功能 人際關係重置找回自我生活

從社群平臺的功能變化也可以看見「人際關係重置症候群」的趨勢。許多想進行人際關係重置的人，會礙於情面不敢將社群上的好友刪除，因此現在許多社群平臺都推出了不用解除朋友關係也能進行社交斷捨離的方法，像是Facebook可以隱藏顯示特定帳號的貼文、設定可以看見自己貼文的帳號等等；Instagram則具有「摯友」功能，也能夠「噤聲」他人的限時動態及貼文。

「人際關係重置」能讓人重新審視自己的社交圈，割捨掉不必要的人際關係，將時間和力氣留給真正重要的朋友，並遠離那些會對你造成負面影響的人。此外，在社群平臺上進行過交友圈的斷捨離後，也能夠排除那些不必要的資訊，停止觀看他人的生活並和自己比較的行為，花更多時間專注在自己的身上，找回生活的重心與自在的人際關係。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月26日至2022年10月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『斷捨離』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。