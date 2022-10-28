你可能會覺得「重劃區」這個名詞很陌生，不過其實早已在全台各地中屢見不鮮！重劃區顧名思義就是把尚未開發、使用度低或是細碎畸零的土地、老舊住宅區域，藉由重新丈量土地、舖設及加寬道路、整治排水系統等，將過去的舊區域打造成新都市面貌，整頓後的重劃區格局方正，通常會呈現井字型或棋盤狀。

重劃區還能分成政府主動規劃的「公辦重劃區」與政府輔導民間辦理的「自辦重劃區」，其中公辦重劃區因為是由政府主導，不僅規模較為龐大，就連交通、教育、醫療等配套措施也更為完善。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「重劃區」熱門關鍵字，也能發現網友對於重劃區生活機能非常關注，包含「交通」、「捷運」、「高鐵」、「綠地」、「公園」、「商圈」及「進駐」等，不僅重劃區擁有捷運、高鐵等交通建設方便到達市區，公園綠地、商圈及大型企業進駐也成為重劃區發展關鍵，以下《DailyView網路溫度計》也為你整理4大網讚超有感重劃區規劃，一起來看看吧！

＃交通建設

交通建設是重劃區的重點項目之一，像是新北市政府規劃塭仔圳重劃區，以特二號道路以西、泰山區明志路以東、輔仁大學、新莊區中正路以北及貴子坑溪以南，境內除了有通往台北市區的捷運中和新蘆線、前往桃園國際機場的捷運機場線，周邊目前也有中山高速公路五股交流道、台一線、台65快速道路等聯外道路，未來還會發展五泰輕軌、30米林蔭道路，讓居住在新泰地區的居民不論想往北還是往南都很便捷，網友也分享「有捷運和輕軌可以期待」、「這裡以後只會越來越好」。

台中烏日高鐵重劃區是台中目前第一個「三鐵共構」重劃區，目前擁有台鐵、高鐵、台中捷運串聯，加上鄰近中山高、北二高、中彰與中投快速道路，交通區位優勢也讓許多人對於台中烏日高鐵重劃區前途看好，「交通就是很好的優勢」、「交通很重要」。

＃公園綠地

想要擁有好的居住品質，公園綠地也是不可或缺的關鍵！新北市新泰地區的塭仔圳重劃區將近400公頃用地，其中公園綠地比例高達10%，貴子坑溪進行河川整治後，除了規劃貴子坑溪沿岸綠廊，在兩側還會設置11處公園、1處園道，包含41.6公頃公園、兒童遊樂場用地，13座跨溪橋樑中還有2座觀景橋，成為市民未來主要活動與休憩場域，網友也引頸期待未來塭仔圳重劃區公園誕生。

桃園市八德區因為擁有得天獨厚的自然環境，除了地理位置適中，重劃區內保有大面積綠地，包括建德、仁德、豐德、興豐、湖濱、溪濱等多座埤塘公園，雖然鄰近中壢、桃園地區，卻仍能遠離城市喧囂，當地人表示八德「生活腳步慢、公園多」、「這麼多綠地公園空氣品質一直不錯」，也成為許多民眾購屋移居之地。

＃商圈

許多民眾比較重劃區時也會注重商圈發展，例如新北塭仔圳重劃區未來將為規劃商業區用地45公頃、產業專區4公頃，其中商業區包含輔仁大學校區東、西兩側及新莊副都心西界相對區塊，讓原本的輔大中正路商圈、新莊副都心能夠結合成長，加速商圈未來蓬勃發展，網友表示「現在的副都心機場捷運、環狀線都通了，宏匯廣場也熱鬧滾滾」、「有輔大又有醫院加持，有點三峽的味道，如果能多一些商業百貨進駐，對重劃區發展應該很有幫助」。

高鐵計畫延伸至宜蘭，也讓宜蘭礁溪休閒度假重劃區受到外界矚目，雖然礁溪舊城區發展逐漸飽和，不過因為當地是著名觀光景點，加上礁溪以溫泉蔚為出名，近年宜蘭縣政府也推動70公頃重劃區計畫，吸引溫泉度假飯店、OUTLET購物城等有意進駐，另外鄰近五峰旗風景區勢必也會帶動商圈未來發展。

＃大型企業進駐

重劃區的發展也讓大型企業紛紛進駐，不僅帶來大量的工作機會，也為當地發展帶來可觀效益，像是新竹竹北重劃區因為新竹縣政府推動「科技產業園區AI智慧園區」，加上半導體大廠擴建，更是吸引台元科技、華邦科技、慧榮科技和聯發科技等知名大廠進駐，讓竹北成為科技發展重鎮。

高雄楠梓重劃區則是受惠於今（2022）年台積電宣布中油煉油廠動工，加上交通方便、生活機能好，讓許多網友紛紛猜測未來高雄市楠梓區未來可能會由蛋白區變成蛋黃區，網友也透露「如果之後要在台積電工作，住楠梓重劃區其實很方便」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月21日至2022年10月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『重劃區』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。