農委會副主委黃金城今天出席「國土生態綠網成果交流研討會」。（林良齊攝）

大貓熊團團傳出病危，台北市政府已向陸委會遞件申請大陸專業人員來台提供相關意見，農委會副主委黃金城受訪時表示，大貓熊團團已經來台10多年，應屬正常老化現象，由於其原生地為中國大陸四川省，如果需要當地專家幫忙的話，「會盡力幫忙沒有問題」，農委會會盡速辦理相關程序，讓其專家來看。

大貓熊「團團」疑腦部病變有惡性腫瘤，台北市立動物園昨天表示，考量團團來自於四川臥龍，已向台北市政府申辦大陸專家來台程序，至於專家名單還在與大陸方面討論，陸委會及農委會昨天表示，已收到台北市府申請，將全力提供協助，讓陸方專家盡速來台。

黃金城提及，大熊貓為保育類動物，主管機關為農委會由於當初約定大貓熊仍是中國大陸的資產，展覽期間在台灣展出，如果有必要的話他們可以拿回去，「但目前並沒有這樣的訊息」，因為此次貓熊為正常老化，並非因為疫病等造成，貓熊也來台灣已經10多年了，因為其腦部發生病變，因此會影響其行動、行動靈活度及神經系統等，就聽聽大陸專家的意見。