與親朋好友聚會時，總是會想要一起分享各式各樣的美食。比起在餐廳聚餐，將餐點外帶回家不受時間限制，可以盡情與朋友同樂，還能夠一邊用餐一邊暢聊、欣賞電影或球賽，再加上疫情影響，越來越多人基於健康安全考量，更願意選擇外帶服務，輕鬆享受安心與美味。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查出十大外帶聚餐的美食餐廳新選擇！除了常見的速食之外，還有哪些網友常討論、適合外帶聚餐的餐廳呢？

NO. 1 金色三麥

以「分享」為品牌初衷的金色三麥，希望能讓大家邀請朋友一起共享美味，各種以啤酒入菜的獨家菜色，充滿特色和創意的滋味深受歡迎，成為許多人外帶聚餐的首選餐廳。

美食搭配啤酒，這樣的組合可說是與親友聚餐同樂的最佳選擇，不算是開派對、看球賽還是一起追劇，都非常適合搭配金色三麥的料理，網友也表示「適合與好友相聚、大家庭共享」、「很適合擺滿桌超海派的外帶餐點」、「份量很實在」。

NO. 2 鼎泰豐

身為知名的中式連鎖餐廳，鼎泰豐不只在國內赫赫有名，也揚名海外，成為許多外國人來臺必吃的代表性料理。大受歡迎的美味，讓鼎泰豐除了店內總是高朋滿座外，也有許多人選擇將這些好味道外帶回家，與親友共享。

小籠包、排骨蛋炒飯、紅油抄手、牛肉麵、雞湯……一道道讓人食指大動的料理，成為許多人在家聚餐的首選，「小籠包皮薄多汁非常美味」、「雞湯的肉超嫩」、「排骨很好吃，炒飯粒粒分明」。

NO. 3 藏壽司

以「安心」、「美味」、「舒適有趣」做為品牌核心的藏壽司，在近年來進駐臺灣後受到許多人歡迎，新鮮的食材加上高水準的料理方式，成為不少人心目中最好吃的迴轉壽司品牌。

藏壽司的外帶餐盒，同樣非常受歡迎，除了美味的海鮮外還有炙烤、起司、照燒等風味壽司，多樣的風貌讓許多人都會在聚餐時選擇外帶藏司的餐盒回家。不只擁有好滋味，多種類的壽司擺盤起來也非常好看，「吃過最喜歡的迴轉壽司」、「海鮮類的壽司都很好吃」。

NO. 4 爭鮮迴轉壽司

爭鮮為在臺灣發跡已久的迴轉壽司品牌，實惠的價格受到許多人的喜愛，不少人認為爭鮮平價多樣的選擇超級划算，即使近年來其他新的日本壽司品牌進駐臺灣，爭鮮的高CP值仍舊讓它屹立不搖。

爭鮮推出的外帶餐點，也是許多人在聚餐時的選擇。多種口味組成的壽司拼盤，不管是做為聚餐主要餐點還是附加小點都非常合適，不少喜歡壽司的小資族都會選擇爭鮮外帶回家聚餐，「好吃快速又方便」。

NO. 5 來滋烤鴨

來滋烤鴨為王品集團於去年（2021）底推出的新品牌，是王品旗下首間以「外帶」為主的烤鴨專賣店，和一般烤鴨店一樣有全鴨、半鴨的選擇，特別的是還推出了個人獨享餐，滿足了各種消費需求。

除了經典的片皮鴨之外，來滋烤鴨的全鴨、半鴨套餐還附上了香蔥鴨絲飯、蔥爆鴨架等菜品，還有「主廚料理」及「冰鎮滷味」，在家就能享用到五星飯店級的烤鴨料理，非常適合與親朋好友外帶回去聚餐，成為烤鴨愛好者的最新選擇，「比一般烤鴨店好吃」、「CP值特別高」、「點家庭套餐六七人很足夠」、「包裝乾淨用心，方便不沾手令人意猶未盡」。

NO. 6 壽司郎

來自日本的迴轉壽司品牌在剛來臺時帶來一股風潮，琳瑯滿目的美味壽司，以及壽司上各種不同種類的豐富海鮮，成功征服許多海鮮愛好者，成為他們心目中的夢幻美食。

除了在店內感受迴轉壽司的氣氛外，壽司郎也推出外帶菜單，有多種壽司組成的套餐組合，也可以單點其他壽司品項，能夠根據喜好自由搭配出喜歡的拼盤，好吃又方便拿取的壽司成為聚餐的流行新選擇，「魚類蝦類都很甘甜」、「餐點美味、新鮮」、「新鮮好吃！份量很夠！」、「超愛壽司郎」。

NO. 7 享鴨

烤鴨原本就是不少人喜歡外帶回家聚餐的料理，享鴨更被許多人認為是烤鴨界排行榜前幾名的烤鴨之一。除了嚴選體型與脂肪比例最佳的櫻桃鴨之外，還有招牌片皮鴨三味吃法，再搭配上鴨架的各式延伸料理，讓人在一餐中品嘗到百變烤鴨料理的美味。

在外帶餐點的部分，除了一般烤鴨店會有的全鴨、半鴨之外，享鴨也提供了單人、2人、4人、6人等套餐，貼心根據不同人數配出適當份量的蔬菜和其他肉類選項，不論是一個人或三五好友聚餐都能輕鬆一次享有烤鴨和一桌好菜，「鴨超大超肥份量超夠」、「小菜完全必點」。

​NO. 8 開飯川食堂

開飯川食堂以風味強烈的福利川菜為招牌料理，選用多種天然辛香料及食材，配合精準到位的火候，製作出鮮香麻辣的正統川味料理，超級道地的四川口味，是許多嗜辣及喜歡川菜的人都非常推薦的餐廳。

開飯提供配合不同人數的外帶套餐，內含多種菜式選擇及搭配，讓人可以和親友們一起搭出一份最合適的完美套餐，多樣又彈性的選擇讓許多超愛吃辣的人喜歡外帶開飯的料理回家和朋友們聚餐，「真的超下飯」、「幾乎每個禮拜都要吃開飯」、「口水雞很好吃」。

NO. 9 PUTIEN莆田

創立於2000年的莆田餐廳，被譽為「新加坡餐廳第一品牌」，連續6年獲得米其林一星的高評價，創辦人自福建莆田舉家移居新加坡，出於對家鄉菜的思念創立了餐聽，希望在異鄉推廣莆田菜，因此店內的菜單有許多道地的福建料理，另外由於品牌來自新加坡，故臺灣莆田也供應部分經典新加坡菜餚。

莆田的外帶套餐，讓人在家就能享用星級料理，從個人獨享到雙人、4人、6人甚至滿滿14道料理的多人套餐都有，能夠滿足各種不同人數的聚餐需求，風味獨特的福建料理也受到不少人歡迎，「好吃」、「以米其林一星來說價格滿優惠的」。

NO. 10 時時香

時時香為對城泰統集團旗下的中式料理餐廳，集結了川菜、台菜、粵菜等多種料理的風格特色，打造出可以品嚐到多種風味的「跨菜系中式料理」，並從東方的「米食文化」發展出「SHANN RICE BAR」的新型飲食型態，提供多道下飯的美味料理。

時時香有多種外帶套餐可供選擇，包含多道菜式的美味組合，非常適合帶回家與親朋好友一同享用，以米飯為主食搭配多道美味菜餚，能夠滿足不同年齡層和不同口味的需求，「很適合配飯」、「飯煮得滿好吃」、「紅燒肉真的很好吃」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月13日至2022年10月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外帶聚餐餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統