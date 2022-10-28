嘉義縣水上鄉陳姓鄉長候選人遭檢舉於今年8、9月間送茶葉、干貝醬、XO醬等伴手禮給多名村長，檢警傳喚陳姓候選人及11名到案，檢察官複訊後，認為陳姓候選人涉嫌以每盒價格約800至1000元不等的禮盒，尋求選民支持，但沒有必要羈押，諭知陳姓候選人30萬元交保。

嘉義地檢署檢察官呂雅純指揮嘉義縣調查站、嘉義市調查站、嘉義縣刑警大隊27日兵分多路，搜索陳姓候選人住處、商店，並傳喚陳姓候選及11名村長到案說明，檢方深夜諭知陳姓候選人30萬元交保。

嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組5月間揭牌成立，陳姓候選人於8、9月間送禮盒給多名村長，是拜訪送伴手禮或涉嫌期約賄選，檢方認為有候選人名片等相關事證足供進一步調查釐清。

嘉檢表示，10月24日至11月27日已成立「分區查察聯繫中心」，由查賄專責人員輪班接聽檢舉電話，檢舉獎金最高500萬元，呼籲民眾 踴躍檢舉，候選人勿以身試法。