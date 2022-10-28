新竹縣長楊文科上任以來，施政目標之一為住警器的推廣，目前全縣住警器及大樓住宅用火災警報器達到81％的安裝比例，成功預警了數起火災案件，其中新竹縣消防工程器材商業同業公會更是熱心捐贈數千顆住警器，27日晚間新竹縣消防工程器材商業同業公會替楊文科成立後援會，送上好彩頭預祝楊文科高票連任。

新竹縣消防工程器材商業同業公會理事長吳宜東表示，楊文科執政4年來對新竹縣的民生、建設有目共睹，近期楊文科獲評為減債王、招商王、賺錢王，實至名歸，尤其在第一線從事消防工程的從業人員對於生活品質與經濟發展感受更為深刻，因此這一票絕對支持4號楊文科。

為此，新竹縣消防工程器材商業同業公會為楊文科成立後援會，吳宜東更致贈好彩頭，要預祝楊文科高票當選。楊文科說，上任以來住警器的推廣列為施政目標，目前全縣住警器及大樓住宅用火災警報器達到81％的安裝比例，成功預警了數起火災案件，減少生命財產損失，其中歷屆公會理事長都熱心捐贈2000顆，拋磚引玉帶動許多企業及個人捐贈，讓人備感溫馨與感動。

楊文科說，公會成員在第一線的消防工程上規畫良好的設計及保養維護，辛勞的付出縣民才能擁有一個安全無虞的生活環境。楊文科承諾未來4年要讓新竹縣朝向科技首都、幸福城市邁進，好的建設繼續完成，好的政策持續推動，讓全民都能安居樂業。