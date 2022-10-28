下周一就是萬聖節，一名網友表示，萬聖節明明就很有趣，但在台灣好像只有小朋友會過，掀起網友討論，不少人認為窮到快被鬼抓走，還過啥萬聖節，但也有家長吐槽說，原po肯定沒有孩子才會這樣說，很多爸媽為了孩子的萬聖節變裝都快忙瘋了。

一名網友昨在PTT上發文表示，萬聖節是個很有趣的節日，在大陸或是日本的討論度都很高，但在台灣好像只有小朋友會過這個節日，到底為何會這樣呢？

貼文引起網友熱議，「很簡單的道理，你會瘋中元節嗎」、「萬聖節是有錢有閒的人在玩的」、「鬼島天天都是萬聖節，有啥好特地慶祝的」、「台灣人比鬼可怕，沒啥好玩的」、「傳統對鬼比較多忌諱」、「窮到要變成鬼了，哪裡還有錢學歐美」。

也有網友吐槽說，現在萬聖節活動超多，除了學校要求變裝，萬聖節周末也有不少餐廳、娛樂場所辦派對。「現在很瘋吧！小時候都沒變裝」、「天母還會萬聖節遊行」、「明明就有，賣場跟商家一堆應景」、「哪裡不瘋？你一定不是家長，快被2個孩子的學校活動搞瘋了」、「比以前瘋很多了吧！」