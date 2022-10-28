失職！陳以信爆國寶「龍紋碗」遭打破 控故宮高層竟還下封口令

國民黨立委陳以信28日在國是論壇中表示，他接獲檢舉指出，由故宮博物院典藏的國寶「嬌黃釉綠彩龍紋碗」現已被摔破，故宮博物院長吳密察知悉此事卻下令封口，也不得紀錄，意圖隱瞞此一「國家級醜聞」，要求行政院長蘇貞昌下令徹查，若此事為真，這將是故宮博物院史上第一次摔破國寶，吳密察行政與政治責任應被追究。

根據故宮博物院網站資訊，嬌黃釉綠彩龍紋碗是清朝年間精緻陶瓷碗，外表彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面則無紋飾，底部均有青花書「大明弘治年製」6楷字款，外加雙圈。

陳以信說明，嬌黃釉綠彩龍紋碗是非常珍貴的國寶，從未對外展覽過，他近期接獲檢舉，故宮去年2月為執行文物數位典藏計畫，將嬌黃釉綠彩龍紋碗移出庫房卻不慎將此碗摔破。事發後，吳密察卻下令不得點交該碗，進行修復之前也不得進行檢視報告，所有相關文件必須用最高密件的方式處理，以免留下任何證據。

不只如此，陳以信表示，故宮博物院近期又摔破1件比瓷碗還珍貴的明代青花瓷器，吳密察與故宮博物高層故技重施，用相同手法隱藏證據，欺瞞長官與國人。他要求，蘇貞昌應立即召見吳密察，並下令徹查此事，若屬實，蘇貞昌應代表政府向國人鄭重道歉，吳密察則應為此事下台，以示負責。